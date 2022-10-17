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TIMETURK / EKONOMİ / Altında dikkat çeken artış

Altında dikkat çeken artış

2 haftadan bu yana ABD verileriyle düşen altında bu hafta başından itibaren yön değişti. Hem ons altın fiyatında hem gram altın fiyatında dikkat çeken artışlar meydana geldi.

2 Saat Önce
2022-10-17 18:59:34
Altında dikkat çeken artış

Önce ABD tarım dışı istihdam verisi ardından ABD enflasyonu ile darbe üzerine darbe alan altına bu hafta rağbet primi geldi. Ons altın piyasaların açılmasından itibaren yükselişli seyir başlattı.

YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçen hafta 1.650 dolar seviyesinin altına kadar düşerek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan ons altın fiyatı 1.645 dolardan başladığı yeni haftada 1.660 dolara kadar yükseldi.

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Gram altında ise yükseliş daha net biçimde görüldü. Gece yarısından itibaren hareketlenen gram altın fiyatı 980 TL ile güne başladı.

KRİTİK SEVİYEYİ ZORLUYOR

En düşük 980 TL ve en yüksek 993 TL fiyatlarını gören gram altın saat 14:55 itibarıyla 990 TL civarında seyrediyor.

CNNTürk .

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