Altında 18 Temmuz'a dikkat!

Altın fiyatları çakıldı ve piyasalar dalgalanma yaşanıyor. Emtia Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bayram sonrası altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna cevaplar verdi.

Doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatları değer kaybı yaşıyor. Gram altın fiyatı ise 970 liradan geriye düştü. Şuan gram altın fiyatı 959 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise bugüne 1610 TL'den başladı ama şuan 1586 liradan satılıyor. Peki, altın bayram sonrası düşer mi yükselir mi? Bu soruya cevabı Emtia Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk verdi.

Altın fiyatları için bayram sonrasına dikkat çeken Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın fiyatı için yatırımcısına seviye vererek uyardı.

İşte Emtia Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten altın yorumu:

İç piyasa itibariyle uzun bir bayram tatiline hazırlanıyoruz. Dış piyasalarda özellikle durgunluk endişesiyle bütün yatırım araçlarında sert düşüşler olduğunu görüyoruz. Bu sert düşüşlerde bilinen bazı gerekçeler varken örneğin enflasyonda yükseliş zaten var. Diğer taraftan durgunluk endişesi zaten geçtiğimiz günlerde ve haftalarda da vardı. Aynı zamanda Avrupa'da stagflasyon endişeleri vardı ama bu hafta başında birden abartıldı ve yatırım araçları fiyatında sert bir düşüş oldu. Aslında büyük fonlar bir noktada Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımını destekler gibi görünseler de bu ellerindeki yüksek kitlenin bir süre sonra ellerinden kayacağını düşünerek piyasalarda bir tedirginlik oluşturmaya çalışıyorlar ve işte bu sert fiyat hareketleri tedirginliği artırıyor ve aynı zamanda merkez bankalarında da tedirginlik yapıyor. Örneğin Amerikan Merkez Bankası haziran ayında 0,75 baz puanlık bir faiz artırımıyla enflasyonu düşürme kararlılığını gösterdikten sonra acaba işte temmuz ayında da 26-27 Temmuz'da da faiz artırımları yine 0,75 mi olacak soruları sorulmaya başlanırken doların bu kadar diğer para birimleri karşısında güçlenmesi Amerikan ekonomisine bir noktada olumsuz yansıyacak diye düşünüyorum.

Bu dalgalanmalar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Bu arada tabii doların bu kadar güçlenmesi Amerikan ekonomisi için çok da faydalı değil. Peki Euro'nun bu kadar gerilemesi Avrupa için yeterli mi? Veyahut destekleyici mi? O da tartışılır. Diğer taraftan İngiltere'deki özellikle ingiliz sterlini de geriliyor olması İngiltere'deki bu siyasi çalkantılar da eklendiğinde orada da bunun ekonomiye çok iyi yansıma beklentisi yok. Dolayısıyla bütün bunları özetlediğimiz zaman altının özellikle bu hafta itibariyle diğer kıymetli metaller ve endüstriyel metallerle birlikte gerilemiş olması ve bir sert düşüş göstermiş olması özellikle de piyasa kuralı gereği sert düşen yatırım araçları fiyatları sert yükselişi, yükselir şeklinde bir beklenti oluşturmuş durumda ve nitekim 1738 dolara kadar gerileyen ONS altın fiyatının perşembe itibariyle 1745 dolara kadar tekrar yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bayramdan sonra acaba altın fiyatı yükselir mi düşer mi sorusunun cevabı burada. Bu noktada dış piyasalarda altının tekrar bir miktar yükselmesi söz konusu olabilir. Çünkü eğer o tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi olumsuz gelirse bu sefer merkez bankası'nın Amerikan merkez bankası'nın 00:50 baz puanlık 1 faiz artırımı ile yetmeyeceği düşüncesi veya beklentisi altına olan faiz baskısını biraz daha azaltabilir ve dolayısıyla buradan tekrar karaya gidebilir. Zaten altın bir noktada evet durgunluk endişelerinden etkilenebilir belki ama esas olarak enflasyonu fiyatlıyor ve dolayısıyla enflasyonun nerede duracağı içeride de dışarıda da aynı şekilde. Ne nerede pik yapacağı ve oradan geri çekileceği şu anda hâlâ belli değil. Bunu Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell ifade etti. Böyle olduğu sürece her veri geldiğinde fiyatlarda yatırım araçları fiyatlarında altında dahil dalgalanmalar devam edecek. Ama gördüğümüz o ki şu anda 6 ay önceki seviyelerine kadar gerileyen altının bu noktadan tekrar yükselişe geçmesi söz konusu olabilir. Ama bunun için Temmuz ayı çok hani yeterli değil. Ağustosun ortasından itibaren yılın üçüncü çeyreğinin sonuna doğru altın fiyatlarında daha sert yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum.

Uzun bayram tatiline iç piyasa itibariyle başlarken, tabii bayramdan sonra altın fiyatları ne olur diye vatandaşın sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Benim düşüncem özellikle altın fiyatının bu gerilemesi sırasında dolar TL'nin bir miktar yükselmesi ki doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında da yükselmesinin de içeride yansımalarının olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 20 gün önce 16.08'lere kadar gerileyen dolar/TL'nin şimdilerde 17,30- 17,40 perşembe günü itibariyle tekrar bu seviyelere geldiğini yükselip de düştüğü noktadan tekrar yükseldiği noktaya doğru geldiğini görüyoruz. Bunun da çarpan etkisiyle 24 ayar altının gram fiyatı yansıması oluyor.



Biz dış piyasadaki altının gerilemesinde içeride çok fazla hissetmedik. Belki 1025 TL seviyelerinden 980 TL seviyelerine kadar geldi ama orada çok fazla kalmadı. 985-990 TL seviyelerinden işlem gördü. Haftanın ortasına doğru muhtemelen 995 TL seviyelerinden işlem görecek ve bayram sonrasında özellikle birde bu 9 günlük bayram tatili sonrasında altının tekrar 1000 liranın üzerinde 1020 1025 TL seviyelerini eğer dolar/TL'de bahsettiğim gibi biraz daha yukarı yönlü bir seyir olursa o zaman da 1050 TL seviyesine doğru yükselebilir. Dolayısıyla altın alanların çok fazla hayıflanma olması lazım. Yani altın zaman zaman böyle düşse bile o düşüşün çok sınırlı ve çok da kısa olduğunu görüyoruz. Dış piyasalardaki bu oynaklığın devam edeceği beklentisiyle içeride de bunun yansımaları olduğunda düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum.

Dolayısıyla gerilmelerde çok fazla endişe edilmemesi gerekir. Hatta düşüşler için bir miktar TL'de kalmanın da faydası oluyor. Eğer bu hafta elinde TL olanlar daha ucuz fiyattan altın almış oldular. Bu fırsatta kollamak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bayramdan sonraki beklentimiz hem dışarıdan gelecek ekonomik veriler, enflasyon gibi, büyüme gibi işsizlik oranları gibi dışarıdan gelecek veriler var. Bunlar biz kapalı olduğumuz zaman piyasalarda işlem görecek. Biz döndüğümüz zaman özellikle ayın 13'ü 14'ü bir noktada idari izinli olduğu için o hafta da çok fazla bir hareketlilik olmayabilir. O tarihlerde esas 18 Temmuz'dan itibaren piyasalar açılacak. .