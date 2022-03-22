Altınbank nedir? Altınbank kimin? Altınbank ne zaman açılacak? Türk bankacılık tarihinde bir banka daha doğuyor. Kuyumculuk sektörü ağırlıklı olarak hizmet vermesi beklenen bankanın ayrıca vatandaşlara da kredi desteği sağlayacağı açıklandı. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık Altınbank'a ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır.' dedi. İşte Altınbank'a ilişkin detaylar...

Altınbak adında bir banka daha vatandaşların hizmeti için açılışına gün sayıyor. Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarının giderilmesi amacı ile hayata geçirilecek olan banka aynı zamanda vatandaşlara da hizmet vermesi bekleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık açıklamasında "Bu banka bir şahıs ya da kurumun bankası değil, tüm halkın ve sektörün bankası olacak." dedi.

Altınbank nedir?

Altınbank Türk kuyumculuk sektörünün finans sıkıntılarını giderebilmek için hayata geçirilmesi planlanan bir bankadır. Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor.

Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, geliştirdikleri katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Atayık açıklamasında "Bu banka tüm diğer bankaların yaptığı faaliyetlerin aynısını yapacak. Amacımız sektörümüzde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da kredi ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaç kredileri neyi varsa bunları da karşılamak olacak" diye konuştu.

Altınbank ne zaman açılacak?

Atayık, İKO olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktararak, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını bildirdi.

Altınbank'ın kurulacağı müjdesini vermek istediğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti: "Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.

İKO olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz görüşmelerde, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz."

Hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yürüteceği görüşmeler neticesinde bir yol haritası ve tarihin ortaya çıkacağını aktaran Atayık, sektör olarak kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank'ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

"Kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere kar payı verilecek"

İKO Başkanı Atayık, "Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kar payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye'de ve belki de dünyada ilk olarak küçük ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır." dedi.

Bu yolla ülke içinde yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım türünden altınlarının ekonomiye kazandırılarak, yurt dışından altın ithalat oranlarının azalmasının planlandığını belirten Atayık, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunacak olan Altınbank'ın bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı, etkin ve ihtisas gerektiren görevleri üstleneceği değerlendirilmektedir. Altınbank'ın özellikle sektör mensuplarının kredi ve finans ihtiyaçlarının karşılamanın yanı sıra yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması konusunda da öncü olacağına inanıyoruz. Bu girişimin ülkemize, ekonomimize, bankacılık ve kuyumculuk sektörlerine hayırlı olması temennisiyle önemle duyurulur." .