Altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını 3.369 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 503 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.369 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.758 dolardan alıcı buluyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Küresel piyasaların bugün yakından izlediği veri en önemli olan ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 194 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 500 bin geleceği yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı da eylülde yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.