DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hurda parçalarla go-kart yaptı
ABD petrolünde son 7 yılın en yüksek fiyat seviyesi
Hollanda medyası: 'Türk SİHA'ları giderek daha fazla satılıyor'
Borçka Belediyesi'nden ‘Nobel esprili’ paylaşım
Piyasalarda 'enerjik' hareketlenme
Osmangazi Üniversitesi’ndeki ücretli HGS davalık oldu
Libya’daki yabancı ve paralı askerlerle ilgili kritik gelişme
Borsa günü yükselişle tamamladı
Altın yükselişe geçti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti
Trabzon'da 7 milyon dolarlık balıkçı gemisi denize indirildi
Tamer Karadağlı: Şimdiki oyuncular inandırıcı gelmiyor
‘Tunus'ta gazetecilerin tutuklanması endişe verici’
Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Bebeğinizin nezle olduğunu anlamak için...

TIMETURK / EKONOMİ / Altın yükselişe geçti

Altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını 3.369 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

1 Saat Önce
2021-10-08 18:35:30
Altın yükselişe geçti

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 503 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.369 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.758 dolardan alıcı buluyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Küresel piyasaların bugün yakından izlediği veri en önemli olan ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 194 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 500 bin geleceği yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı da eylülde yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş