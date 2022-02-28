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TIMETURK / EKONOMİ / Altın yükselir mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altındaki artış devam edecek mi?

Altın yükselir mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altındaki artış devam edecek mi?

Altın yükselir mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altındaki artış devam edecek mi? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyonun arından dünyada altının ons değeri hızlı bir artış göstererek 1970 dolar seviyesine kadar çıktı. Yurt içinde ise doların da değerlenmesiyle gram altın fiyatı 950 lira seviyesine kadar çıktı. Jeopolitik riskler nedeniyle ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs'tan uyarı geldi.

4 Saat Önce
2022-02-28 14:45:41
Altın yükselir mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altındaki artış devam edecek mi?

Yurt içinde altın ve dolarda son bir kaç haftada yükseliş gözlemleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra altının ons fiyatı adeta fırladı. Uluslarası piyasalardan da çıkışlar yaşanınca güvenli liman olarak adlandırılan altına talep arttı. Ons altın 1970 TL seviyelerine kadar çıktı. Gram altın da uzun aradan sonra ilk defa 900 liranın üstüne çıktı.

Altın yükselir mi?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı. Banka, bir ay vadeli brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı. Rusya ve Ukrayna güçlerinin karşılaştırması. İki ülke arasında askeri açıdan büyük dengesizlik bulunuyor.Rusya ve Ukrayna güçlerinin karşılaştırması. İki ülke arasında askeri açıdan büyük dengesizlik bulunuyor. Goldman Sachs, ons altın fiyatının önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

NOT: Bu içerrik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. .

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