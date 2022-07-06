Altın yükselir mi? Altın fiyatları neden düşüyor? Gram altın ne kadar düştü?

Altın yükselir mi? Altın fiyatları neden düşüyor? Ekonomistlerin son dönemlerde yaptığı yorumlara göre altın fiyatları düşmeye devam edecek. Peki gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve tam altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın yükselir mi? Altın fiyatları neden düşüyor? Ekonomistlerin son dönemlerde yaptığı yorumlara göre altın fiyatları düşmeye devam edecek. Peki gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve tam altın ne kadar oldu? İşte detaylar

Altın yükselir mi?

Altın fiyatları ekonomiye göre dalgalanıyor. Rusya Ukrayna Savaşından sonra düşen altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Henüz ekonomistler tarafından net bir açıklama yapılmadı.

Gram altın ne kadar düştü?

Geçtiğimiz ay 1.030 TL'ye kadar çıkan gram altın düştü. Gram altın 977,419 liradan işlem görüyor.

22 ayar bilezik gramı ise 897,76 TL'den işlem görüyor. .