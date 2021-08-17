Altın yükselir mi? Altın düşer mi? Altın alınır mı? Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan gerileme altına yatırım yapmış olanları endişelendirdi. Altının gerilemesini fırsat bilen yatırımcılar da altına yatırım yapmak için kolları sıvadı. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik güvenli liman altını da etkilemiş durumda.

Altın yükselir mi? Altın düşer mi? Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan gerileme altına yatırım yapmış olanları endişelendirdi. Altının gerilemesini fırsat bilen yatırımcılar da altına yatırım yapmak için kolları sıvadı. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik güvenli liman altını da etkilemiş durumda.

Gram altın ons fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak gerilemey başladı. Gram altın 17 Ağustos'ta 485 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 530 lira seviyesini görmüştü. Dünya piyasalarında yaşanan belirginlik insanları altına yönlendirmiş durumda. Peki altın yükselir mi? Altın düşer mi? Altına yatırım yapan yada yatırım yapmayı düşünenler bu sorulara yanıt arıyor.

Altın yükselir mi?

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Hürriyet'e altın fiyatları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: Altının faiz karşısındaki reel getirisi hala yüksek. Altın fiyatları sürekli yükselecek diye bir şey söyleyemeyiz. Sert yükselişlerin ardından düzeltme hareketleri gelecektir. Ancak her düzeltme hareketinden sonra altın tekrar yükseliş trendine girecektir. Ons altında eylül-ekim ayları ile birlikte 1950 dolar seviyesinin görüleceğini düşünüyorum."

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.