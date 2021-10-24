Altın yeniden gözde olma yolunda

2021 yazını sakin geçiren altının ekimin üçüncü haftasından itibaren yukarı yönlü hareketlenmesi dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda dolar bazında TL'nin değerinde görülen aşırı kaybın altına yönelecekler için bir fırsat olacağını kaydeden uzmanlara göre altındaki dalgalanma artık yerini yukarı yönlü bir seyre bırakacak.

Ekimin ikinci haftasında ABD 10 yıllık bono faiz oranının geri çekilip ABD dolarındaki değerlenmenin (Dolar Endeksi) ivme kaybı altının ons fiyatını 1.800 dolara kadar yükseltmisti. Daha sonra faizdeki yukarı yönlü seyir altının fiyatına düşüş olarak yansımıştı. Bu süreç uzun sürmedi be altında hareketlilik yeniden kendini hissettirdi.

İç piyasalarda gram/TL fiyatı ons fiyatı ve dolar/TL bileşeninden oluştuğunu dikkate alırsak, altının gramında 500 üstü seviyesinin devam edeceği tahmin ediliyor. Önceki hafta iki bileşendeki yükselişin etkisiyle 530 seviyesine kadar yükseliş olsa da ons fiyatındaki gerileme ile kâr satışları yaşanmıştı. TCBM'nin faizle ilgili kararının ardından altındaki yükseliş eğiliminin kısa bir soluklanmanın ardından devam etmesi bekleniyor. Nitekim 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,28 artışla 558,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,23 kazançla 3 bin 698 liraya yükseldi.

Gram altın bir ara 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 534 TL'ye gerilemişti. 21 Ekimi 545 TL'den kapatan gram altın, cuma günü 550 TL'nin üzerine çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.