Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak kritik veride

Altın yatırımcıları Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde büyük öneme sahip ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları veri öncesinde kazançlarını korudu.

Altın, enflasyon verisi öncesinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber kazançlarını korudu. Gram altın da küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 513 TL civarında bulunuyor.

Altın yatırımcıları bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Fed politika yapıcıları, varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde istihdam ve enflasyon verilerinin büyük önem taşıdığını birçok kez vurgulamıştı. Geçen hafta beklenenden zayıf gelen istihdam sonrasında Fed'in varlık alımını azaltabileceğine dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise sıkılaşmanın yakında başlayabileceğine dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını baskılayabilir.

Geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 dolara kadar tırmanan ons altın, sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşayarak yeniden 1.760 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ons altın, enflasyon verisi öncesinde 1.765 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altında son durum

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'nin birbirini dengelemesiyle yaklaşık 1 ay dar bir fiyat aralığında işlem gördükten sonra Eylül ayının ortalarından itibaren kademeli bir şekilde yükselmeye başladı. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişe ek olarak dolar/TL'nin rekor yüksek seviyelere ulaşmasından destek bulan gram altın, bugün saat 10.44 civarlarında 512 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Borsa Gündem

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