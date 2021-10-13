DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak kritik veride

Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak kritik veride

Altın yatırımcıları Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde büyük öneme sahip ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları veri öncesinde kazançlarını korudu.

1 Gün Önce
2021-10-13 10:45:35
Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak kritik veride

Altın, enflasyon verisi öncesinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber kazançlarını korudu. Gram altın da küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 513 TL civarında bulunuyor.

Altın yatırımcıları bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Fed politika yapıcıları, varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde istihdam ve enflasyon verilerinin büyük önem taşıdığını birçok kez vurgulamıştı. Geçen hafta beklenenden zayıf gelen istihdam sonrasında Fed'in varlık alımını azaltabileceğine dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise sıkılaşmanın yakında başlayabileceğine dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını baskılayabilir.
Geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 dolara kadar tırmanan ons altın, sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşayarak yeniden 1.760 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ons altın, enflasyon verisi öncesinde 1.765 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altında son durum

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'nin birbirini dengelemesiyle yaklaşık 1 ay dar bir fiyat aralığında işlem gördükten sonra Eylül ayının ortalarından itibaren kademeli bir şekilde yükselmeye başladı. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişe ek olarak dolar/TL'nin rekor yüksek seviyelere ulaşmasından destek bulan gram altın, bugün saat 10.44 civarlarında 512 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Borsa Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş