Altın yatırımcılarını korkutan tahmin

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, analistlerden korkutan tahmin geldi. Analistlere göre; bu yıl sonunda altının 1.700 dolar, 2022 sonunda ise 1.500 dolar olması bekleniyor.

Uzun zamandır düşüş eğilimindeki altın fiyatlarının son günlerde yükseliş göstermesine rağmen, bugün yine düşüş trendine girdi. Ve Saat 16.00 sıralarında ons altın 1.754 dolardan satış işlemi görüyordu.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren ünlü analistlerden altınla ilgili yatırımcıları korkutan değerlendirmeler geldi. Analistler, altının Aralık ve 2022'de göreceği seviyeleri belirlediler.

ABN Amro analistleri, altın üzerinde dikkat çekici bir iddiada bulundu. Analistler bu yıl sonunda 1.700 dolar, 2022 sonunda ise 1.500 dolar bekliyor. Analistlerin altın fiyatında düşüş beklemesinin nedenleri şu şekilde:

Önümüzde daha sıkı küresel para politikaları var: Devlet tahvili getirileri yükselme eğiliminde olduğundan, daha sıkı para politikası altın fiyatları için genellikle olumsuzdur.

2 yıllık UST reel getirileri artacak: Burada iki dinamik söz konusu. İlk olarak, 2 yıllık ABD Hazine getirilerinin piyasaların şu anda beklediğinden biraz daha fazla artmasını bekliyoruz. Ayrıca enflasyonist baskıların hafifleyeceğini düşünüyoruz. Bu, daha yüksek 2 yıllık ABD reel getirisi ile sonuçlanır ve ileriye dönük altın fiyatlarına ağırlık verir.

USD gelecekte daha da yükselecek: Bu muhtemelen mütevazı bir artış olacak. Daha yüksek bir ABD doları, altın fiyatları için çoğunlukla olumsuzdur.

Ekonomi analistleri: Altın fiyatı negatif oturuyor

Ekonomi analistleri de altın fiyatlarına ilişkin iddialarını paylaştı. İşte analistlerin beklediği seviyeler ve yorumları şöyle:

Altın fiyatı için önceki seanslarda görülen seviyeler ve düşüş eğilimi senaryosu önümüzdeki dönem için geçerlidir. İlk negatif istasyon olarak 1.735 dolara bakıyoruz. Bu nedenle, gün içi bazında ek daha düşük seviyeler bekliyoruz. 1.770 doların ve ardından 1.780 doların üzerinde bir kırılmanın önerilen aşağı yönlü senaryoyu durduracağını ve fiyatın yükselmesine yol açacağını not ediyoruz. Bugün için beklenen işlem aralığı 1.735$ ile 1.770$ arasında.

Kaynak:kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.