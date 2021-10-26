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Altın yatırımcılarına ''oyuna gelmeyin'' uyarısı!

2020 yılında zirve yapan Coronavirüsü (Covid-19) paniğinin etkisiyle tüm dünyada altına olan rağbet artmış, normalleşme sürecinin başlamasıyla durulma söz konusu olmuştu.

3 Saat Önce
2021-10-26 12:21:42
Altın yatırımcılarına ''oyuna gelmeyin'' uyarısı!

Aradan geçen bir yıl içinde fiyatlanma dengesini koruyan altında son dönemde yine bir hareketlilik gözleniyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğine dair yorumlarıyla yüksek seviyelerdeki seyrini korudu. Gram altın, dolar / TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 560 TL'nin üzerine tırmandı.

Bu arada uzmanla, sosyal medyadan yalan yanlış beyanlarda bulunanlara güvenen ve al-sat yapan çok sayıda vatandaşa şu uyarıda bulunuyor: "Fiyatlar artarken oyuna gelinmemelidir. Orada burada atıp tutanlara itibar edilmemelidir. Bu, tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde tahminlerde yanılma payı yüksektir. Vatandaşlarımız, bu hakikati bilmeli ve birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmelidir. “

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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