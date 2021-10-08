Altın yatırımcıları o saate kilitlendi! Fiyatlar yükselecek mi düşecek mi?

Altın yatırımcıları, ABD'de bugün saat 15.30'da açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Yapılacak açıklama altın fiyatlarının seyrini belirleyecek.

Altın yatırımcıları ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Açıklanacak kritik veri öncesi ons altın fiyatları 1750 dolar bandının hemen üzerinde konumlanırken, gram altın fiyatları 500-505 lira bandı arasında seyir izliyor. Peki tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları için neden bu kadar önemli? İşte piyasalarda konuşulan 3 kritik altın yorumu ve altın fiyatları için olumlu veya olumsuz olabilecek gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI İÇİN İSTİHDAM VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Covid-19 sürecinde ekonomilerin durgunluk yaşamaması için merkez bankaları piyasaları hem varlık alımlarıyla hem de düşük faiz politikasıyla fonladı ve fonlamaya da devam ediyor. Piyasalarda bol paranın olması küresel düzeyde atan risklerle birleşince altın fiyatları için destekleyici oldu.

Tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi demek burada, Covid-19 sürecinde uygulanan piyasa dostu genişlemeci para politikalarından artık yavaş yavaş dönüşün başlayacağı sinyali vereceğinden ons öncülüğünde altın fiyatları için baskılayıcı dolar endeksi için destekleyici olabileceği piyasalarda gündem oldu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN GÜNDEM: PİYASALARIN DAHA FAZLA LİKİDİTEYE İHTİYACI VAR MI YOK MU?

Covid-19 sürecinde gelen yeni varyantlar, aşılamaya rağmen dünyada artan vaka sayıları genişlemeci para politikalarından dönüş için kafa karıştırıcı en önemli etmen olarak dikkat çekiyor. Küresel düzeyde artan enflasyon, enflasyondan korunma aracı olarak altını öne çıkarıyor.

FED MERKEZ BANKALARINA ÖNCÜLÜK EDİYOR

ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve istihdam verisi dünyadaki bol likiditenin kaderini belirleyecek. Enflasyonda bir durulma ve tarım dışı istihdamın güçlü gelmesi dünya merkez bankaları öncüsü Fed'in varlık alımlarını azaltması sürecini beraberinde getirebilir.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 YORUM ÖNE ÇIKIYOR

1. Güçlü gelebilecek istihdam verileri sonrası Fed, Kasım ayındaki FOMC toplantısında varlık alımlarında azalıma gidebilir. Bu durumda varlım alımlarının 2022 yılı ortasında sonlanması bekleniyor. Bu senaryo ons öncülüğünde altın fiyatları için olumsuz bir durum olarak dikkat çekiyor.

2. Enflasyon verisinde bir durulma ve zayıf gelebilecek istihdam verisi sonrası Fed varlık alım azalım sürecini 2022 yılına bırakabilir. Bu senaryoda varlık alımlarının 2023 yılında sonlanmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. Bu senaryo da ise altın fiyatları, bol likiditenin beklenenden uzun süreceği algısıyla desteklenebilir.

3. Bazı analistler, 2021 yılında altın fiyatlarının zaten baskılandığını ve bunun nedeni olarak artan enflasyon karşısında Fed'in varlık alımlarını azaltabileceği beklentisini öne çıkardı. Yani mevcut fiyatlamanın içerisinde zaten varlık alımlarının azaltılacağı senaryosu var. Bu durumda Fed'in beklentiler doğrultusunda hareket etmesi durumunda altın fiyatları için yeni hikâyelerle yön bulma söz konusu olabilir.

YATIRIMCILAR SAAT 15:30'A KİLİTLENDİ

ABD'de tarım dışı istihdam verisi bugün günü saat 15:30'da açıklanacak. Önceki veri 265 bin düzeyinde beklentilerin oldukça altında kalırken, bu ayki veri de beklenti 488 bin düzeyinde oluştu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEKLEYİCİ OLABİLECEK ETMENLER

Merkez bankalarının olası sıkılaşma hamlelerinin dışında ekonomistler dünya ekonomilerinde artan yeni sorunların ons altın için ilerleyen dönemde destekleyici olabileceğine dikkat çekti.

İŞTE ONS ALTIN VE GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Ons altın fiyatları için aşağıda takip edilecek seviyeler 1720-1680-1650 dolar bandı olacakken, yukarı da ilk olarak izlenecek seviye 1792-1835-1900 seviyeleri olacak. Analistler, 1650 dolar seviyesinin altında yeni dip arayışlarının söz konusu olacağını vurgularken, 1900 dolar seviyesinin aşılması durumunda ise yeni zirve seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Gram altın tarafında ise ilk etapta son 1 ayın zirvesi olan 508 lira düzeyinin yukarı yönlü kırılması yükselişin devamı için önemli olacak. Olası yükselişte takip edilecek seviyeler 515, 525 ve tarihi zirve seviyesi olan 540 lira düzeyi olacak. Gram altının 500 liranın altına sarkması durumunda ise 490 liranın altına sarkıp sarkmayacağı gündem olacak.

Analistler 490 liranın altında gram altın tarafında orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı oluşabileceğini sıklıkla dile getiriyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.