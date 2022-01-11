Altın yatırımcıları dikkat! Gözler ABD’de

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmenin yollarını ararken Altın fiyatları yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Yarın ABD'de açıklanacak enflasyon öncesinde ons altın 1800 doların üzerinde seyretmeye başlasa da gelecek olan verinin yüksek olması ihtimali altında ters etki yaratabilir. ABD enflasyonu yarın saat 16:30'da açıklanacak.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını enflasyonla mücadele için daha erkene çekip sayısını artırması ihtimali de bulunuyor.

Halihazırda ABD'de enflasyon yüzde 6.8 oranında bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell ise her fırsatta yüksek enflasyonla mücadele edeceklerini söylüyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞ DENEMESİ YAPIYOR

Kritik ABD enflasyonu öncesinde ons altın 1800 doların üzerinde hareketlenmeye başladı. Ons altın güne 1801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1800 dolar, en yüksek de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 08:44 itibarıyla 1807.6 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın fiyatları ons altındaki hafif yükselişin etkisinde kalamadı. Doların güçlü para birimleri karşısında hafif değer kaybetmesi nedeniyle gram altın 800 lira sınırında işlem görüyor. Güne 800 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.7 lira, en yüksek de 803.9 lira seviyesini gördü. Saat 08:44 itibarıyla 799.2 liradan alıcı buluyor.

"1820 DOLAR SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR"

Ikon Menkul altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. altının 100 günlük ortalamasının üzerinde seyrettiğini yorumlayan Ikon Menkul, 1820 dolar direnç seviyesinin görülebileceğini de belirtti.

İşte o değerlendirme:

XAUUSD- 100 günlük ortalaması üstünde…

Son üç haftanın en düşük bölgesi olan 1782 bandından gelişen tepki alımlarının dünkü işlem gününde de sürdüğü Ons Altın 100 günlük ortalaması üstüne yükseldi. 180 bandı üstüne fiyatlayan yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1811 ve 1820 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 100 günlük ortalama ve 1790 bandı ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Destekler: 1797-1790-1782

Dirençler: 1811-1820-1832

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.