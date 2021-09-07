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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ve dolarda son durum

Altın ve dolarda son durum

Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Dolar/TL ise, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,28 seviyelerinde işlem görüyor.

1 Saat Önce
2021-09-07 10:52:36
Altın ve dolarda son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 484,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 485,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 484,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.819 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yön arayışını sürdürdüğünü bildirdi.
Bugünün veri takviminde Almanya'da Zew beklenti endeksleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar/TL 8,28 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL ise, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,28 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 azalışla 8,2813 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 8,2825 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,11 artışla 9,8430'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 11,4690'dan satılıyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 92,19 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'den alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda makro ekonomik verilerdeki karışık sinyallerin destekleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağı beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.
Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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