Altın ve dolarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 841 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 843,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşımasının ardından yeni güne düşüşle başladı ve saat 11.19 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 842,36 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.354 lira, Cumhuriyet altını da 5.570 liradan satılıyor.

Jeopolitik tansiyonu artıran gelişmelerin devam etmesiyle dün, 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı, bu seviyeden düşüşe geçti. Ons altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.896 dolardan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar /TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,81 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 13,8076'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,819 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 15,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 18,7670'ten satılıyor.

Güne 15,6572 ile başlayan Euro kuru, saat 11:20 itibarıyla %0,22 artışla 15,6781 liradanişlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin risk iştahını düşürerek varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Güvenli liman arayışının dolartalebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.