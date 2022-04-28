Altın ve dolarda son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?

Altındaki düşüş sürüyor. Gram altın 896 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.469 lira, Cumhuriyet altını da 6.005 liradan satılıyor. Dolar/TL ise 14,78 seviyelerinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 896 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 897,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 896 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.469 lira, Cumhuriyet altını da 6.005 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.885 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Dolar/TL 14,78 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,78 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 14,8146'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 14,7840 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 15,5650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 18,5600'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe çıkaran dolar endeksi, bugün 103,7 ile son 5 yılın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 103,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise en düşük 1,0480'i görmesinin ardından 1,0540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası tutumunun, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. .