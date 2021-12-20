Döviz kurunda gerileme yaşanırken vatandaş da bu gerilemenin piyasayı nasıl tetikleyeceği ve pazara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Altın ve doların nereye kadar gerileyebileceği de merak edilenlerin başında...Altın ve dolar nereye kadar gerileyecek? Yapılan zamlar geri alınacak mı?

Döviz kurunda gerileme yaşanırken vatandaş da bu gerilemenin piyasayı nasıl tetikleyeceği ve pazara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Altın ve doların nereye kadar gerileyebileceği de merak edilenlerin başında...Dolar bu gün gün içerisinde 18 bin bandını gördü.Dolar/TL gün içinde 17 TL'nin üstünü test etmesine rağmen bu seviyede kalıcı olamadı ve hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri bu hafta da TL'de değer kaybını devam ettirebileceği finans piyasalarında dile getirilmekte idi.

TL'deki oynaklık vurgusu

Bu haftaya başlarken en önemli gelişme JP Morgan tarafından gelmişti. Uluslararası banka gelecek dönemde müşterilerine TL işlemlerinde hizmet vermeyeceğini duyurmuştu. Açık olan pozisyonların devamlılığı korunurken sebep olarak TL tarafındaki aşırı oynaklık gösterilmişti.

Erdoğan'ın sözleri etkili oldu

Bugün altında ve döviz fiyatlarında sert düşüş yaşanmasında ise asıl belirleyici nokta Cumhurbaşkanı Erdoğanın söylemi oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.X

Erdoğan neler söyledi?

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Erdoğan dolar yorumu

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Altın ve dolar nereye kadar gerileyecek?

Finans piyasası uzmanları dolar ve altında gerilemenin olup olamayacağı ve bu düşüşün ne kadar süre daha devam edebileceğine yönelik değerlendirmelerinde ise şu noktalara dikkat çekiyorlar:

" Dövizden bir nevi köpük alınıyor. Altının stabil duruma oturması önemli. 900 lira psikolojik bandı şu an için 900'ün altındaki altın için önemli. Altın direnç noktası arayışına girecektir. Devletin ve temsilcilerinin yapacağı olumlu açıklamalar gerilemede etkili görülebilir. Döviz kurunun gerilemesi ise uluslararası konjonktürden ziyade içerideki ileriye dönük döviz politikalarının tayinine bağlı. Gerek döviz kuruna gerekse altına müdahale olarak değerlendirilebilecek olun bu durum rayına oturmadan direnç noktası kazanılmış olmayacak. Dövizde 800 bandı. Dolarda ise 14 psikolojik bandı hakim"

Yapılan zamlar geri alınacak mı?

Finans piyasası uzmanları yaptıkları açıklamada döviz kurundaki gerilemeye dikkati çekerken tüketiciler de bu gerilemenin diğer tüketim ürünlerine ne derece yansıyacağını da merak etmekte. Akaryakıttan sıvıyağa ekmekten diğer gıda ürünlerine kadar yapılan zamların geri alınıp alınamayacağı önemli bir merak konusu olarak ortada....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.