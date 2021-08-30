Altın ve Bitcoin tartışmasında kullanıcılar ne düşünüyor?

Tutkulu bir altın savunucusu ve kripto para eleştirmeni olan Peter Schiff, geçtiğimiz günlerde altının Bitcoin’den daha iyi bir değer deposu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Schiff, bu konuda girdiği bir tartışmada haklı çıktığını düşünüyor.

Tutkulu bir altın savunucusu ve kripto para eleştirmeni olan Peter Schiff, geçtiğimiz günlerde altının Bitcoin'den daha iyi bir değer deposu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Schiff, bu konuda girdiği bir tartışmada haklı çıktığını düşünüyor.

'bitcoinhaber.net'in haberine göre Peter Schiff, 25 Ağustos'ta Intelligence Squared'in ev sahipliğinde düzenlenen bir tartışmada Skybridge'in kurucusu ve eski politikacı Anthony Scaramucci ile karşı karşıya geldi.

Altın mı Bitcoin mi tartışması başlamadan önce yapılan bir anket çevrimiçi izleyicilerin %38'inin değerli metal lehine, %26'sının BTC lehine oya verdiğini ve %35'inin kararsız kaldığını gözler önüne serdi.

Anketin son sonuçlarına göre ise katılımcıların bir değer deposu olarak %51'inin altına ve %32'sinin Bitcoin'e oy verdi. Buna ek olarak 17'lik kesimin kararsız kaldığı görülüyor.

Bunlara ek olarak Scaramucci, BTC‘nin değerinin üçüncü bir taraf olmadan eşler arası işlemlere olanak tanıyan ağından geldiğini iddia ederek kendi düşüncesini savunmaya başladı. Ayrıca Scaramucci, kıtlığı ve dijital özellikleri nedeniyle BTC'nin altına göre bir üstünlüğü olduğunu öne sürdü:

Bence bu kripto para devrimi ve özellikle Bitcoin, kıtlığı nedeniyle altını aşacak. Daha taşınabilir, blok zinciri üzerinden yapılan işlemler açısından daha iyi ve oldukça hızlı bir şekilde benimseniyor.

Bunun sonucunda Scaramucci, fiyatların çok daha yüksek seviyelere çıkacağını da sözlerine ekledi.

Altın Savunması

Buna cevaben Schiff, Bitcoin'in altın gibi pazarlandığını, ancak altına değerini veren “metalik özelliklerin” hiçbirine sahip olmadığını savundu. Bu sebeple Schiff'e göre, gerçekte, Bitcoin ve altının kesinlikle ortak hiçbir yanı bulunmuyor.

Bu noktada Schiff, “Pazarlama sahtekarlığının bir kısmı Bitcoin'i; altın, altın 2.0, dijital altın olarak tasvir etmeye çalışmaktır. Demek istediğim, Bitcoin'in kendisi her zaman kripto para olarak gösteriliyor ve rengi altın ve üzerine “B” koyuyorsunuz. Ama bu bir kripto para değil, sadece dijital bir sayı dizisi, herhangi bir içeriği yok” sözlerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.