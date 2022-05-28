Altın uçacak! İslam Memiş altının 2 ay sonra kaç para olacağını açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini paylaştı.

Altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceği yatırımcılar tarafından araştırılırken, açıklamalarıyla gündem olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. 'Kritik noktadayız' diyerek altın fiyatlarının içinde bulunduğu ikilemi açıklayan Memiş, ons altındaki baskılamanın devam ettiğini bildirdi. Memiş, kripto paralar için haziran ayında ralli beklediğini belirtti.

Haberler Youtube Kanalı'na konuşan Memiş, "Nisan ayında baskılanmış bir kur vardı. Şu anda kur ataklarının yaşanmasını doğal olarak karşılıyorum. Mayıs Haziran Temmuz'da yukarı yönlü atakların gelmesi muhtemel. Temmuza kadar bu pik seviyesini görme ihtimalimiz güçlü. 16.40 psikolojik seviye, bugün seviye test edildi. Hazine ve maliye bakanlığı yeni paketini ne zaman açıklayacak bu önemli. Dolar 1640 ile 16.60 arasında. Yeni paket açıklamazsa 16.80 ile 17.00 arasında bir kur olacak. Açıklarsa aşağı yönlü yumuşak bir trend olacak. Paket açıklansa da düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. O geri çekilme dövizle işlem yapan şirketlere fırsat olabilir. Çünkü temmuz ayında yeni seviyele gelebilir.

FED'in politikası belli, küresel sistem çöktü, resesyon konuşuluyor. Gıda krizi, jeopolitik riskler de var. Bizde de yüksek bir enflasyon ve kur atakları var. İşler biraz daha karışık durumda. Dolar yatırımcısı 16.40 - 16.60'tan alım yaparsa riske girer" dedi.

İslam Memiş altın için ise şunları söyledi:

"Cuma günkü ABD'deki enflasyon verisi pariteler üzerinde önemli bir etken olacak. Kurların düşeceğine inanmayan ama döviz yatırımı yapmak isteyenler pariteleri gözden geçirmeli. Özellikle euro ve sterlini dolardan daha önce düşünmeli.

Ons altında baskılama devam ediyor. Ons altında güçlü destek seviyesi 1835 dolar ama düşüşlerin kalıcı olacağını zannetmiyorum. Tekrar 1880 dolar seviyesinde bir ons altın karşımızda olabilir. FED'in faiz kararından 1880 ile 1980 dolar arasına yerleşmek isteyen bir ons altının karşımızda olacağını düşünüyorum. Ons altında beklentim yukarı yönlü.

Gram altın ise dolar kurundan destek almaya devam ediyor. 900 lira seviyesinin altında gram altın bulamayacaksınız. Net. Bundan sonra imkansız. İkinci direnç seviyesi 980 lira. Bugün test edildi. Bu seviyenin üstünde kalıcı olursa 1050 lira seviyesini göreceğiz. Ama 980 lira seviyesi o kadar kritik güne denk geldi ki hem hazine ve maliye bakanlığının yeni paketi var, hem enflasyon verisi var hem de dışarıda FED'in enflasyon verisi var. Tekrar 940'a mı gerileyecek yoksa 1050 liraya mı yükselecek. Tam kritik bir noktadayız. O yüzden geri çekilmeleri bir fırsat olarak göreceğim. Çünkü temmuzda 1200 lira seviyesini, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesini öngörüyorum." .