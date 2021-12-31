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TIMETURK / EKONOMİ / Altın/TL dönüşümünde stopaj sıfırlandı

Altın/TL dönüşümünde stopaj sıfırlandı

Altın cinsinden Türk lirasına dönüştürülen mevduat hesaplarında stopaj yüzde sıfır olarak uygulanacak.

2 Saat Önce
2021-12-31 18:46:34
Altın/TL dönüşümünde stopaj sıfırlandı

Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) yüzde sıfır olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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