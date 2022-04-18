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Altın tırmanışa geçti! Son beş haftanın zirvesinde

Altın, ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek enflasyon ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yükselişini sürdürerek son beş haftanın zirvesine yükseldi.

58 Dakika Önce
2022-04-18 09:25:09
Altın tırmanışa geçti! Son beş haftanın zirvesinde

Altın, Ukrayna savaşı, artan enflasyon ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi.

Değerli metal ikinci haftayı da yükselişle kapatması sonrası Asya piyasalarında yüzde 0,5 değer kazandı.

Ukrayna'da stratejik olarak hayati öneme sahip Maripol şehri hala düşmemiş olsa da Kiev'den gelen olası bir amfibik hareket ve hava saldırısı uyarılarından birkaç saat sonra Ukraynalı yetkililer şehrin savunmasının Rus güçleri tarafından çembere alındığını açıkladılar.

Avrupa Birliği'nin açıklayacağı sonraki yaptırım paketinde Rus gazına ve petrolüne uygulanabilecek fiili bir ambargo ihtimaliyle her iki emtia da artış yaşandı. Bu durum artan ham madde fiyatlarıyla birlikte enflasyondan korunma için altına olan talebin artmasına neden oldu.

Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki de yükseliş de dengelenmeye başladı.

Goldman Sachs, geçtiği bir bilgi notunda önümüzdeki iki yıl içinde ekonomide daralma yaşanması olasılığını yüzde 35 olarak belirlerken, Fed'in resesyona neden olmadan enflasyonu soğutmak için yeterince sıkılaştırma yapmak gibi oldukça zorlu bir göreve karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Artan faiz oranları, faiz getirisi olmayan değerli emtia fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

“Altın, artan enflasyon ve yüksele jeopolitik riskler nedeniyle yukarı yönlü baskı görüyor” diyen CMC Piyasalar Analisti Kelvin Wong fiyatların orta vadede öemli bir teknik direnç noktası olan 1975 doların üstüne çıkmasının momentuma göre işlem yapan yatırımcıları çekmiş olmasının olası olduğunu söyledi. .

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