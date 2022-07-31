Altın tavsiyesinde bulunan Başaran: Dolar o seviyeye gelirse ekonomi altüst olur

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Youtube kanalı üzerinden kritik açıklamalarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Mert Başaran, "Altının onsu 1680 dolardan dönmeye başladı. 960 liralardan ben almaya devam ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmayarak alıyorum. Gümüş çok güzel noktalara geldi. Tepki yapmaya başladılar. Uzun vadede toplamak için bu seviyeler mantıklı. Bir şey çok düşmüşse alıp atın köşeye. Bunları atlamayın. Eylül ve Ekim aylarında ev fiyatlarında inanılmaz bir artış olacak. Rakamlar bunu gösteriyor. İnşaat yok. Bir de üzerine yabancılar inanılmaz Türkiye'den ev alıyorlar. Ev fiyatlarının düşmesi hayal gibi duruyor. Şu anda alın demiyorum ama kesinlikle satmayın diyorum. Varsa da satmayın. Enflasyon devam ediyor. Azalma ihtimali var ama öyle çok büyük bir azalma yok şu an itibariyle" dedi.

"Dolar 10 liraya düşerse ekonomi çöker"

Dolara ilişkin de konuşan Başaran, "Dolar düşerse 10 liraya asgari ücret 550 dolara yükselir. Çünkü asgari ücrete yüksek bir zam yapıldı. O yüzden dolar düşerse baya ekonomi çöker. Doların ne çok düşük ne çok yüksek olması lazım. Doların küçük küçük artması lazımdır. Bu gelişmelere bakılırsa dolar yerine altın alınması lazım" ifadelerini kullandı.