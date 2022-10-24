'Altın takı' popülerliğini yitiriyor mu?

Yılın ilk yarısında Türkiye, Çin ve Hindistan gibi önemli altın takı pazarlarında satışların düşmesi “Altına rağbet azalıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Dünyanın halen atlatamadığı COVID tedbirleri, artan enflasyon ve resesyon endişeleri lüks tüketimde kendini gösteriyor. Küresel mücevher harcamaları azalıyor. Yılın ilk yarısında Türkiye, Çin ve Hindistan gibi önemli altın takı pazarlarında satışlar düştü. Ülkemizde yılın ikinci yarısında da düşüşün süreceği tahminleri yapılıyor.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre, küresel tüketim eğilimlerine bakıldığında bu yılın 2'nci çeyreğinde altın takı talebi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 yükselmesine rağmen yılın ilk yarısının geneline bakıldığında talep yüzde 3 geriledi.

Refinitiv Metal Kıymetli Madenler Araştırma bölümü tarafından yayınlanan rapora göre Çin'de sert COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ekonomik büyümedeki yavaşlama, altın mücevher talebini büyük ölçüde olumsuz etkiledi ve Hindistan, Asya'daki diğer ülkeler ve Ortadoğu pazarlarında görülen kazançları dengeledi. Raporda üm yıl talebinin 2021'den yüzde 3 düşüşle 1.765 ton civarında olacağı tahmini yapıldı.

Tüketicilerin mevcut ekonomik durumla ilgili memnuniyet derecesini ve gelecekteki ekonomik eğilime ilişkin beklentilerini gösteren Çin'in Tüketici Güven Endeksi, ilk yarıda yüzde 27 daraldı. Böyle bir ortamda tüketiciler daha fazla tasarruf etme eğilimindedir. Ayrıca Emlak İklim Endeksi'ndeki daralma da Çin'de orta sınıfının yüksek kaliteli alımlarını yavaşlattığını gösteriyor.

Mücevher talebiyle ilgili olarak, 2'nci çeyrekler genellikle nispeten sessiz bir çeyrek olsa da, mevcut ekonomik ortam alımları iyice baskıladı. Talep bir önceki yıla göre yüzde 25'lik bir daralma ile 99.5 ton olarak gerçekleşti.

İkinci yarıya bakıldığında bankalar ve üreticiler tarafından Şanghay Altın Borsası'ndan (SGE) artan aylık altın çekimi, talebinin iyileşebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, zayıf ekonomik performans nedeniyle talep 2021'e kıyasla yüzde 5 ila yüzde 7 arasında daralabilir.

HİNDİSTAN'DA DÜĞÜN VE FESTİVAL ALIMLARI TALEP OLUŞTURDU

Dünyanın önemli mücevher pazarlarından Hindistan'ın altın mücevher talebi ikinci çeyrekte 125 tona yükseldi ve yıllık bazda yüzde 56'lık güçlü bir büyüme kaydetti. Mayıs ayındaki hızlı düşüşün desteklediği düğün ve festival alımları güçlü talep doğurdu. Yılın ikinci kısmında ise talep kırsal ekonominin canlanmasına ve Hindistan merkez bankasının enflasyonu nasıl ele aldığına bağlı olacak.

Tayland, Vietnam, Japonya ve Malezya gibi Asya pazarlarının geri kalanındaki mücevher talebi, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bölgeye turistlerin gelişiyle nispeten toparlandı. Hükümetlerin yerel ekonomileri canlandırmak için daha sağladığı teşvikler de tüketime destek oldu. İkinci çeyrekte festival, düğün ve diğer benzeri amaçlar için mücevherlere alım getirirken, ons fiyattaki düşüş yatırım amaçlı olarak da talep yarattı.

ORTADOĞU, PETROLDEKİ ARTIŞTAN FAYDALANDI

Ortadoğu ülkelerinde altın pazarı ise artan petrol fiyatlarından destek buldu. Petrol gelirleri artan bölge ülkelerinde takı talebi da arttı. Ayrıca turistlerin yaptığı alımlar da piyasaya katkı sağladı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ YÜZDE 10 DÜŞEBİLİR

Türkiye'de talep hiperenflasyon ve ardından TL'nin ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle zarar gördü. Raporda, “Ekonomik zorluklar devam ederken, mücevher talebinin yılın ikinci yarısında yüzde 7 ila yüzde 10 arasında daralması bekleniyor” denildi.

AVRUPA'NIN TAKI TALEBİ YÜZDE 5 DARALDI

Batı'da da tüketim cılız. İkinci çeyrekte ABD'de yıllık bazda talepte neredeyse hiç değişiklik olmazken, Avrupa'da talep ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 daraldı. Yüksek enflasyon ve yüksek altın fiyatı, daralmanın ana etkeni olmaya devam etti. .