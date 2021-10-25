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TIMETURK / EKONOMİ / Altın rekora koşuyor

Altın rekora koşuyor

Altında hareketlilik sürüyor. Geçen haftayı yükselişle kapatan altın, güne hızlı başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 563,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.734,00 lira oldu.

1 Saat Önce
2021-10-25 12:55:21
Altın rekora koşuyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 563,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.734,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Ekran Resmi 2021-10-25 13.03.53

Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:
 
Ekran Resmi 2021-10-25 13.03.11

 Borsa ise haftaya düşüşle başladı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi ise, haftaya yüzde 0,55 azalışla 1.471,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,55 azalarak 1.471,86 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,85 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,68 artarak 1.479,93 puanla 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.  

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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