Altın piyasasında son durum

Geçen hafta yükseliş gösteren altın ivme kaybetmeye başladı. Altının gram fiyatı 527 lira seviyesinden, çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını 3.530 liradan satıldı

Geçen hafta yatırımcılarını sevindiren altın, ivme kaybetmeye başladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 527 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından, saat 14.57 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 526,4 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 861,22 lira, Cumhuriyet altını da 3.542 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.762 dolardan alıcı buldu.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende, “Ons altın geçtiğimiz hafta 1800$ sınırına doğru yükselmesine karşın bu seviyeyi aşamadığı görülüyor. Enflasyonda geçici değil, kalıcı yükseliş beklentisi, tahvil faizlerini etkiliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %1,60 seviyesinin üzerine yükselirken, Dolar endeksinin de 94,00 puan üzerinde seyrettiği görülüyor. Ons altın açısından baskılayıcı bir durum olması sebebiyle altın ivme kaybetmeye başladı. Ons altın için bugün ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Özellikle, bu hafta üyelerden gelecek açıklamalar altın içinde önemli olabilir. Aynı zamanda, tahvil ve doların seyri de altın için izlenecekler arasında. Ons altında 1761$ - 1748$ - 1735$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarıda 1776$ - 1788$ ve 1800$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor” denildi.

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan forex bülteninde, “Ons Altın Başladığı Yerde” başlığı ile şu analiz yapıldı:

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü, EURUSD paritesi 1.16'nın üzerinde kalamadı ve 1,1597 seviyesinden kapandı. USDTRY 9,2594 gibi rekor bir seviyeden günü ve haftayı tamamladı. Türk Lirasındaki zayıflık yeni haftada da devam ediyor. Ons altın ise önceki günkü çıkışının tamamını geri vererek yaklaşık 30 dolarlık düşüşle 1767 dolar düzeyinden günü sonlandırdı. Gün içinde açıklanan verilere göre ABD'de perakende satışlar beklentilerden iyi gelerek %0,7 artış kaydetti. Bununla birlikte Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi beklentilerin altında kalarak 71,4 olarak açıklandı. Alıcılı seyrini devam ettirebilecek olan EURUSD paritesinde 1,1605 üzerindeki yükselişlerde 1,1627 direnci gündeme gelebilir. Paritenin 1,1574 seviyesi aşağısında tutunması durumunda ise 1,1555 seviyesi destek noktası olarak karşımıza çıkabilir. Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 9,2950 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 9,3303 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 9,1987 ve 9,1378 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir. Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1757 ve 1745 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1771 ve 1790 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Vakıf Yatırım teknik bülteninde de, “Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıflığın süreceğini düşünüyoruz. 1.850 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. Ons altında 1.800 kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1.800 üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1.830 bölgesine doğru tepkinin devamını görebiliriz. 1.765-1.745 ve 1.720 ise aşağıda destek olarak izlenmelidir. Ons gümüşte destek bölgesinden başlayan tepki çabası takip ediliyor. Alçalan trendin direnç bölgesini test eden gümüşte 23.40 üzerinde kalıcılık ilk aşamada sağlanamadı. Bu bölgeyi direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. 23.00 ve 22.00 ise aşağıda önemli destek seviyeleri olarak takip edilmelidir” diye belirtiliyor.

Kaynak: finansgundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.