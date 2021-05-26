Altın piyasasında neler oluyor? Uzmanlardan ‘Gram altın’ değerlendirmesi…

Ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları altın fiyatları için ana destek unsuru oldu. Gram altın fiyatları, ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle önce 500 lirayı aştı ardından yeni haftada 519 liraya kadar yükselerek yılın zirvesini tazeledi. Gram altında zirve seviyesi 540 lira düzeyinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. Altın yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.

A Para'da yayına katılan 6 uzman hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmeleri şöyle;

"ALTIN FİYATLARINI 2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK YOK"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"GRAM ALTIN İÇİN 500'LERE GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

"GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN 550 LİRA SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.

"GRAM ALTIN DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

"1-2 AY İÇİNDE ZİRVE DENEMELERİ YAPAN BİR ONS ALTIN GÖRÜLEBİLİR"

A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz" dedi.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.