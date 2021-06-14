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Altın nereye gidiyor?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 16:47:22
Altın nereye gidiyor?

'Güvenli liman' olarak bilinen altında ibre aşağıya çevrildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 508 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 689 milyon 321 bin 638,56 lira, işlem miktarı ise 1.380,93 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 727 milyon 357 bin 835,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Ekran Resmi 2021-06-14 16.41.12

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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