Altın neden yükseliyor? 16 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın neden yükseliyor? 16 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Bir önceki gün artmaya başlayan ons fiyatı, yükselmeye devam ediyor. Peki ama bugün altın kaç TL'den alınıyor ve satılıyor? İşte detaylar...

Altın fiyatlarıson günlerde ons fiyatıyla birlikte yükselişe geçti. Yaz dönemlerinde alışık olduğumuz fiyatlandırmalarıyla altın cep yaktı. Altın neden yükseliyor? Son 4 gündür üst üste değer kazancını artırmaya devam eden altının ons fiyatı 1786 dolara kadar yükseldi. ABD enflasyon rakamları sonrası film faiz artırımlarında yavaşlama belirtileri görüldü bu da yükselişin hızını arttırdı. 16 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları 14 ayar altın Alış fiyatı: 587,66 TL

Satış fiyatı: 703,29 TL Yarım altın Alış fiyatı: 3.426,00 TL

Satış fiyatı: 3.520,00 TL Gram altın Alış fiyatı: 1.063,93 TL

Satış fiyatı: 1.065,06 TL 22 ayar bilezik Alış fiyatı: 969,31 TL

Satış fiyatı: 979,56 TL Cumhuriyet altını Alış fiyatı: 6.852,00 TL

Satış fiyatı: 7.016,00 TL Çeyrek altın Alış fiyatı: 1.713,00 TL

Satış fiyatı: 1.759,00 TL Reşat altın Alış fiyatı: 6.884,47 TL

Satış fiyatı: 7.048,95 TL .