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TIMETURK / EKONOMİ / Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!

Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!

Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarının güncel rakamları merak konusu haline geldi. Gram altın, tam altın ve çeyrek altın, yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Peki ama altının güncel fiyatı ne? Altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-30 11:48:10
Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!

Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarının güncel rakamları merak konusu haline geldi. Gram altın, tam altın ve çeyrek altın, yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Peki ama altının güncel fiyatı ne? Altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın neden yükseldi?

Altın fiyatlarının ani düşüşü yatırımcıyı üzmemeli. Bir iki ay içerisinde zarar uğramış gibi görünse de ilerleyen süreçlerde altın her zaman için kazandırır. Yıllardır insanlar aslında altını uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirdi. Bu yıllarda tek fark, fiyatların aniden yükselip artması oldu. Dolayısıyla bir süre beklemek ve imkan dahilinde altın almak her zaman karlı bir kazanç sağlar.

Altın bugün ne kadar?

Gram Altın

  • 754,24
  • 754,42

Cumhuriyet altını

  • 4.912,00
  • 5.017,00

Yarım altın

  • 2.473,00
  • 2.537,00,

Çeyrek altın

  • 1.232,00
  • 1.259,00

22 ayar altın gramı

  • 687,36
  • 714,81

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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