Altın neden bu kadar değerli?

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, günümüzde önemli bir yatırım aracı olan altının neden bu kadar değerli olduğunu anlattığı bir yazı kaleme aldı.

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Timetürk'e özel kaleme aldığı yazıda, “Altın, enflasyon ve savaş zamanlarını çok sever. Yani, puslu havaların kurdu altındır. Güvenli bir liman, kötü gün dostudur.” ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in yazısının tamamı:

ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altın, enflasyona karşı korunmada en iyi tercihtir.

Dünyada ülkelerin kullandığı rezerv bir paradır.

Hiç bir ülkenin kontrol edemediği, uluslararası bir değerdir.

Gücü, zenginliği, politik gücü temsil eder.

İnsanlık tarihi boyunca para olarak kullanılmıştır.

Tüm kağıt paralar, altın karşısında başarısız olmuştur.

Altının en büyük özelliği GİZEM'dir.

Sadece bir değer değil, iletkenlik özelliği olduğu için bilişim, teknoloji, uzay çağı ve sanat görselinde kullanılır.

Dövülebilir ve şekillenmesi kolay olduğundan takı sektörünün canıdır.

Acil durumlarda dünyada geçerliliği olan, yanmaz, paslanmaz, asilliğini kaybetmez.

Değeri ve ışıltısı büyüler.

Zengin ülkeler, zenginliğini altın rezervleri ile gösterir.

Mükemmel bir elektrik iletkenliği olduğundan elinizdeki telefonlar da bile altın vardır.

AU simgesi ile servetin en saf halidir.

Tıpki 24 ayar saflık derecesinde olduğu gibi.

Eski bir geleneğin ürünü ancak yeni geleceğin nimetidir.

Toprak altında her geçen yıl miktarı azaldığından yer yüzünde her geçen yıl değeri artıyor.

Teknoloji ve uzay çağının gelişmesiyle talep her geçen gün daha da artıyor.

Bir de enflasyonun ve jeopolitik risklerin patlak verdiği bugünleri düşünün.

Altın, enflasyon ve savaş zamanlarını çok sever.

Yani, puslu havaların kurdu altındır.

Güvenli bir liman, kötü gün dostudur.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB), altının parasal referans olarak kullanılmasını önerdi.

Altının atom numarası 79 olan kimyasal bir elementtir.

Altının erime noktası 1.064 derece ve kaynama noktası 2.856 derecedir.

Altının sembolü Au, güneş ışıltısı anlamına gelen Yunanca aurum kelimesinden gelmektedir.

Gezegendeki tüm tüm altınların toplamı 168.180 ton veya 5.407.112.558 ons'a eşit olduğu tahmin edilmektedir.

Yer yüzündeki altın miktarı ise üç olimpik havuzu dolduracak kadar olduğu söylenmektedir.

Türkiye'de örf, âdet ve gelenekler gereği altın çok kullanılmaktadır.

Dünyada Türkler düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde altın hediye etmektedir.

Kuran-ı Kerim'in 9 ayetinde altın ve gümüşten bahsedilmektedir.

Müslümanlar zekat ve mehirlerini altın üzerinden hesaplar ve belirlet.

Çıkarılmasında kan ve göz yaşı vardır.

Ulaşılması ve sahip olunması zordur.

Elinize geçen tüm birikimleri altın olarak biriktirdiğinizi hayal edin.

Satın almış olduğunuz mülklerin ve araçların değerini altın olarak hesaplayın.

Yani, şuan oturduğunuz daireyi kaç grama aldınız, şuan kaç gram?

Aracınızı kaç grama aldınız, şuan kaç gram.

Eğer hayatınızı altın üzerinden devam ettirseydiniz bugün şu cümleyi kuracaktınız “Kaç grama aldım, kaç grama sattım, bugün kaç gram kazandım veya harcadım?”

Hesap aslında ortada, altının GİZEM'ini bir kez daha görmüş olacaksınız.

Size şöyle bir örnekte verebilirim;

Son 10 yılda gram altın ne kadar kazandırdı?

10 yılda gram altın tam yüzde 754 kazandırdı.

Bist 100 yüzde 232, Eur/Try yüzde 571, Dolar yüzde 676 kazandırmış.

Son bir haftada yüzde 4,5 kazandırdı.

Altın, TL bazında yatırımcının enflasyon karşısında en koruyucu silahıdır.

Bilim insanlarının “En geç 2050 yılında yer altındaki altınlar bitmiş olur” açıklamaları var.

Küresel ısınma (kuraklık) yer altında altın miktarının azalmasında etkili oluyor.

Çıkartma maliyetleri her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Yer altında altın madenlerin bittiğinde yer yüzündeki değerinin ne kadar olacağını bir kaç saniye düşünün.

Sınırlı olan her şey çok pahalıdır.

Ondan sebep fiziki altınlarınızın kıymetini bilin!

Dünya Altın Konseyi, yaklaşık 20 yıl önce “Türkiye'de yastık altında 5.000 ton altın vardır” söyleminde bulundu.

Yıllar içindeki alım-satım- geri dönüşüm- nesillerin ve ödeme araçlarının değişmesini, bankalardaki altın mevduat hesaplarının artması gibi bir çok neden bu rakamsal değerin yanlış olduğunu ıspatlar cinsten.

İyi bir araştırma ile en yakın tahmini rakam belirlenebilir.

Dünya genelinde merkez bankaları altın rezervlerini artırma devam ediyor.

Soru şu;

Sizin ne kadar fiziki altınınız var? .