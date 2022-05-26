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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar yükseldi? 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları

Altın ne kadar yükseldi? 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları

Altın ne kadar yükseldi? Altın fiyatları yükselmeye başladı. Havaların ısınmasıyla doğru orantılı yükselen altın, ons fiyatında 1.850'leri gördü. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları...

3 Saat Önce
2022-05-26 10:50:47
Altın ne kadar yükseldi? 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye başladı. Havaların ısınmasıyla doğru orantılı yükselen altın, ons fiyatında 1.850'leri gördü. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ne kadar?

26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 975,45
  • Satış fiyatı: 975,60

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 887,48
  • Satış fiyatı: 893,36

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.344,00
  • Satış fiyatı: 6.402,00

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.178,00
  • Satış fiyatı: 3.214,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.588,00
  • Satış fiyatı: 1.606,00

Reşat altın

  • Alış fiyatı: 6.376,47
  • Satış fiyatı: 6.434,95

14 ayar altın

  • Alış fiyatı: 536,54
  • Satış fiyatı: 642,25

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