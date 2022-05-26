Altın ne kadar yükseldi? 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları

Altın ne kadar yükseldi? Altın fiyatları yükselmeye başladı. Havaların ısınmasıyla doğru orantılı yükselen altın, ons fiyatında 1.850'leri gördü. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları...