Altın ne kadar yükseldi? 24 Şubat altın fiyatları | Rusya Ukrayna hamlesinden sonra gram altın yükseldi!

Altın ne kadar yükseldi? Rusya Ukrayna hareketliliğinin ardından ilk etkilenen altın fiyatları oldu. Gram altın 846 TL'den, bir gecede 878 TL'ye yükseldi. Peki ama çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Rusya Ukrayna hareketliliğinin ardından ilk etkilenen altın fiyatları oldu. Gram altın 846 TL'den, bir gecede 878 TL'ye yükseldi. Peki ama çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın ne kadar yükseldi?

Rusya ve Ukrayna hareketliliği altına yansıdı. Altın fiyatlarında 32 puanlık bir yükseliş yaşandı. Bir gün öncesinde 846 TL'den işlem gören gram altın, bu sabah itibariyle 878 TL'den işlem görüyor.

24 Şubat altın fiyatlar

Gram altın

Alış fiyatı: 878,75 TL

Satış fiyatı: 878,96 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 5.706,00 TL

Satış fiyatı: 5.794,00 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 2.867,00 TL

Satış fiyatı: 2.911,00 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.432,00 TL

Satış fiyatı: 1.455,00 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 5.738,47 TL

Satış fiyatı: 5.826,95 TL

14 Ayar altın gramı

Alış fiyatı: 482,23 TL

Satış fiyatı: 581,78 TL

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