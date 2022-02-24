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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar yükseldi? 24 Şubat altın fiyatları | Rusya Ukrayna hamlesinden sonra gram altın yükseldi!

Altın ne kadar yükseldi? 24 Şubat altın fiyatları | Rusya Ukrayna hamlesinden sonra gram altın yükseldi!

Altın ne kadar yükseldi? Rusya Ukrayna hareketliliğinin ardından ilk etkilenen altın fiyatları oldu. Gram altın 846 TL'den, bir gecede 878 TL'ye yükseldi. Peki ama çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

3 Saat Önce
2022-02-24 09:58:29
Altın ne kadar yükseldi? 24 Şubat altın fiyatları | Rusya Ukrayna hamlesinden sonra gram altın yükseldi!

Rusya Ukrayna hareketliliğinin ardından ilk etkilenen altın fiyatları oldu. Gram altın 846 TL'den, bir gecede 878 TL'ye yükseldi. Peki ama çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve reşat altın ne kadar oldu? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın ne kadar yükseldi?

Rusya ve Ukrayna hareketliliği altına yansıdı. Altın fiyatlarında 32 puanlık bir yükseliş yaşandı. Bir gün öncesinde 846 TL'den işlem gören gram altın, bu sabah itibariyle 878 TL'den işlem görüyor.

24 Şubat altın fiyatlar

Gram altın

  • Alış fiyatı: 878,75 TL
  • Satış fiyatı: 878,96 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 5.706,00 TL
  • Satış fiyatı: 5.794,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.867,00 TL
  • Satış fiyatı: 2.911,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.432,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.455,00 TL

Reşat altın

  • Alış fiyatı: 5.738,47 TL
  • Satış fiyatı: 5.826,95 TL

14 Ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 482,23 TL
  • Satış fiyatı: 581,78 TL

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