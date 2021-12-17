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Altın ne kadar yükseldi? 17 Aralık güncel altın fiyatları

17 Aralık altın fiyatlarını derledik. Haftanın son gününde altın almak isteyenleri üzen bir altın artışı yaşandı. Peki ama altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

1 Saat Önce
2021-12-17 10:52:03
Altın ne kadar yükseldi? 17 Aralık güncel altın fiyatları

17 Aralık altın fiyatlarını derledik. Haftanın son gününde altın almak isteyenleri üzen bir altın artışı yaşandı. Peki ama altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

17 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altının alış fiyatı; 933,87 TL, satış fiyatı ise 934,08TL

22 ayar bilezik gramı alış fiyatı; 848,06 TL, satış fiyatı ise 867,64 TL

Yarım altın alış fiyatı; 2.973,00 TL, satış fiyatı ise 3.049,00 TL

Çeyrek altın alış fiyatı; 1.484,00 TL, satış fiyatı ise 1.520,00 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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