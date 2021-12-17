Altın ne kadar yükseldi? 17 Aralık güncel altın fiyatları

17 Aralık altın fiyatlarını derledik. Haftanın son gününde altın almak isteyenleri üzen bir altın artışı yaşandı. Peki ama altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...