Altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Gram altın düşer mi, yükselir mi?

Gram altın düşer mi, yükselir mi? Uluslararası piyasada altının ons fiyatının yükselmesi ve yurt içinde döviz kurunun yukarı yönlü hareketinin devam etmesiyle altın rekor üstüne rekor kırdı. Altın yatırımı olan ve altın almak isteyenler şu sıralar Altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Gram altın alınır mı? sorusuna yanıt arar oldu. Uzmanlar altının 1000 TL'ye kadar çıkacağını belirtmişti. 20 Aralık Pazartesi günü gram altın bin lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

Gram altın düşer mi, yükselir mi? Altın ne kadar oldu? Altın yükseldi mi? Altın alınır mı? sorusu şı sıralar pek çok altın yatırımcısı tarafından soruluyor. Piyasanın belirsizliği döviz kurlarında yaşanan oynaklık vatandaşı yatırım konusunda endişendiriyor. Uluslaraarası piyasada altın ons fiyatının ve yurt içinde TL'nin değer kaybetmesi gram altının değerlenmesine neden oldu. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Uzmanlar altının 1000 TL'ye kadar çıkacağını belirtmişti. 20 Aralık Pazartesi günü gram altın bin lirayı aşarak rekorunu tazeledi. Güvenli liman olarak adlandırılan altında ne gibi gelişmeler olacağı merakla bekleniyor.

Altın ne kadar oldu?

Döviz kurunun 18 TL sınırına kadar dayanmasıyla altının gramı 1000 lirayı geçti. Rekor üstüne rekor kıran altında yaşanan bu gelişme yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın satılmalı mı yoksa altın varlığı korunmalı mı sorusu yatırımcıların kafasını kurcalıyor. Altının gram fiyatı 20 Aralık saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altın yükseldi mi?

Altın döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ile yükseldi. 950 TL sınırından 1000 TL sınırını aşan altının önümüzdeki günlerde ne gibi bir yön izleyeceği yatırımcıları düşündürüyor.mOns altın fiyatı ise 1800 doların üzerini gördü. Geçtiğimiz hafta Fed kararı öncesi 1760 dolar sevilerine gerileyen ons altın fiyatı Fed'in parasal sıkılaşma yönünde sinyal vermesi ile haftayı yükselişle kapadı.

Gram altın düşer mi, yükselir mi?

Dolar yükselirken gram altın da ona eşlik ederek rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk açıklamalarında gram altının 3 ay içinde 1000 lirayı bulabileceğini belirtti.

Gram altın alınır mı?

Uluslararsı piyasalarda altının ıns fiyatının artacağı görüşü hakim. Yurt içinde de döviz kurlarında yşanan yukarı yönlü hareket ile altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararları yurt içinde altının fiyatını belirleyecek en önemli unsur olacak.

NOT: Bu çerik yatırım tavsiyesi değildi. Bu içerik Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altına yönelik görüşlerini içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.