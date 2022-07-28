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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar oldu? 28 Temmuz altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? 28 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükselme söz konusu. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 28 Temmuz altın fiyatları…

3 Saat Önce
2022-07-28 10:34:20
Altın ne kadar oldu? 28 Temmuz altın fiyatları

Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında bugün artış yaşandı. Son altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Parasını altına yatıran vatandaşlar “Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları nasıl?” sorularını yöneltiyorlar. İşte güncel altın fiyatları...

28 Temmuz altın fiyatları

ONS/TL

Alış: 31.194₺

Satış: 31.205₺

Gram altın fiyatı

Alış: 1.000₺

Satış: 1.001₺

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 1.600₺

Satış: 1.636₺

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 6.633₺

Satış: 6.733₺

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