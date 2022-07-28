Altın ne kadar oldu? 28 Temmuz altın fiyatları
Altın fiyatlarında yükselme söz konusu. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 28 Temmuz altın fiyatları…
2022-07-28 10:34:20
Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında bugün artış yaşandı. Son altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Parasını altına yatıran vatandaşlar “Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları nasıl?” sorularını yöneltiyorlar. İşte güncel altın fiyatları...
28 Temmuz altın fiyatları
ONS/TL
Alış: 31.194₺
Satış: 31.205₺
Gram altın fiyatı
Alış: 1.000₺
Satış: 1.001₺
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 1.600₺
Satış: 1.636₺
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 6.633₺
Satış: 6.733₺
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