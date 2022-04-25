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Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?
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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?

Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?

Altın ne kadar düştü? Altın alacak olanların yakından takip ettiği piyasanın fiyatlarını derledik. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altın kaç TL'den alınıyor, ne kadardan satılıyor? 26 Şubat Salı altın fiyatları ...

20 Dakika Önce
2022-04-25 22:04:12
Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?

Altın alacak olanların yakından takip ettiği piyasanın fiyatlarını derledik. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? 26 Şubat Salı altın fiyatları ...

Altın ne kadar düştü?

Geçtiğimiz hafta 915 TL'ye yükselen gram altın, gün itibariyle 902 TL'ye geriledi.

26 Şubat Salı altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 902,77 TL
  • Satış fiyatı: 902,94 TL

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 826,31 TL
  • Satış fiyatı: 832,07 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 5.890,00 TL
  • Satış fiyatı: 5.953,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.950,00 TL
  • Satış fiyatı: 2.988,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.475,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.494,00 TL

14 ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 497,39 TL
  • Satış fiyatı: 597,36 TL

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