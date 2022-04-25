Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?

Altın ne kadar düştü? Altın alacak olanların yakından takip ettiği piyasanın fiyatlarını derledik. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altın kaç TL'den alınıyor, ne kadardan satılıyor? 26 Şubat Salı altın fiyatları ...