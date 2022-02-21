Altın ne kadar düştü? 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları
Altın ne kadar düştü? 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları yatırım yapacak kişileri heyecanlandırdı. Oklar yönünü aşağı çevirdi ve altın güne 828 TL ile başladı. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları...
2022-02-21 09:57:04
21 Şubat Pazartesi altın fiyatları yatırım yapacak kişileri heyecanlandırdı. Oklar yönünü aşağı çevirdi ve altın güne 828 TL ile başladı. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın kaç TL?
Altın ne kadar düştü?
Geçtiğimiz hafta sonu 838 TL'yi gören gram altın bugün 828 TL'den işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...
21 Şubat Pazartesi altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 828,08 TL
- Satış fiyatı: 828,22 TL
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 755,94 TL
- Satış fiyatı: 761,35 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 5.393,00 TL
- Satış fiyatı: 5.446,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.705,00 TL
- Satış fiyatı: 2.734,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.347,00 TL
- Satış fiyatı: 1.366,00 TL
Reşat altın
- Alış fiyatı: 5.425,47 TL
- Satış fiyatı: 5.478,95 TL
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