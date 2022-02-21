Altın ne kadar düştü? 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları

Altın ne kadar düştü? 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları yatırım yapacak kişileri heyecanlandırdı. Oklar yönünü aşağı çevirdi ve altın güne 828 TL ile başladı. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları...