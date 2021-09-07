Altın kritik sınıra geriledi

Altın, geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla 1 ayın zirvesine tırmandıktan sonra yükselen tahvil faizlerinin baskısıyla 200 günlük hareketli ortalamasına geriledi.

Altın fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle cuma günü 1.830 doların üzerini gördükten sonra salı günü yükselen tahvil faizleriyle 1.810 dolara geriledi. Gram altın ise 485 TL civarında seyrediyor.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, altının 1.835 dolar direncini aşmaya çalıştığını fakat sonrasında ivme kaybederek destek seviyesi olan 200 günlük hareketli ortalamasına gerilediğini belirtti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi salı günü 4 baz puana yakın yükselişle yüzde 1,36 seviyesine tırmanırken Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 1.142 civarına yükseldi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta yatırımcıların istihdam verilerine odaklanmasıyla beraber haftayı görece yatay bir seyirle tamamlayan ons altın, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.833 dolara kadar yükseldi. Sonrasında kademeli bir şekilde gerileyen ons altın, bu hafta yüzde 1'e yakın düşüşle 1.810 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta küresel altın fiyatlarının yatay bir seyir izlemesiyle Dolar/TL 'deki gerilemeyi takip etti. Doların gelişen ülke para birimlerine karşı zayıflaması ve dolar/TL'nin gerilemesiyle 482 TL'ye kadar gerileyen gram altın, doların yeniden güç kazanması ve küresel altın fiyatlarındaki düşüş sonrasında bu hafta 484 TL seviyesinde işlem görüyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.