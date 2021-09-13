Altın iyi bir yatırım aracı mı?

Altın alırken de satarken de iyi karar vermeniz gerek. Altına nasıl yatırım yapmanız gerektiğini düşünmeden önce, altının neden iyi bir yatırım olabileceğini de analiz etmek şart.

"Güvenli liman" dendiğinde yatırım araçlarından akla ilk altın gelir... Altın, alışveriş yapılmaya başlanıldığından bu yana sürekli değerli olmuştur. Aynı zamanda, sınırlı arzı değerini korumasını sağlamıştır ve 19'uncu yüzyıla kadar bir tür para olarak kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. İlk kâğıt paralar bile altının da içlerinde yer aldığı, kasalarda saklanan kıymetli metal miktarlarına karşılık gelmiştir.

Bugün pekçok ülke “altın standardı”nı terk etmiş olsa da birçoğu hala merkezi bir kıymet depolama aracı olarak önemli miktarda altın rezervlerine sahip.

Yatırımcısına neler vadediyor?

Altının yatırımcısına sağlayacağı avantajlar konusunda ise ekonomistler şu kanaate sahip.

İşte altın ile ilgili pekçok ekonomistin ittifak ettiği konular:

Bugün tüketicilerin en çok şikayet ettiği konunun başında ilk sırada hayat pahalılığı geliyor. Hayat pahalılaştıkça altın da pahalılanıyor kanaati önemli. Birikimlerinizin en azından belli bir bölümünü altında değerlendirdiğinizde kayıplarınızı da absorbe etmiş olursunuz. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde nakitleriniz alım gücünü düşürse de altın bu süreçte değer kazanan bir meta konumunda.

Piyasaların seyrine göre hareket

Ekonomik büyümenin belli bir süreliğine negatif olması halinde borsanın istikrarsızlaşması da ortaya çıkan tablo altına pozitif yön çizebiliyor. Geçtiğimiz yıl bu tabloyu Türkiye olarak yaşadık. Özellikle geçen temmuz ayında pandemi süreci borsayı etkilerken küresel resesyonlar da yaşandı. Faiz oranlarının düşmesinin yanısıra Merkez Bankalarının ekonomiye canlandırma adına yaptığı uygulamalar altının değerini ortaya çıkardı ve yüzde 20'lere varan altında artışlara şahit olduk.

Finansal piyasalar toparlandıkça ve yatırımcılar başka fırsatlar kovalamaya koyulunca altının performansında gerilemeler oldu. Aralık ayı başında aşılamanın başlaması bunda etkili oldu. Ekonomik toparlanma umudu altında ister istemez düşüşlere neden oldu.

Faiz düşünce değerlendirmek

Portföyü çeşitlendirebilmek adına çeşitli yatırımların tamamının aynı faktörlerden etkilenmemesini sağlamak esas. Yeterli portföyle dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenirken elinizdekileri muhafaza edebilmek de önemli.

Altın, hisse senedi gibi diğer yatırımlar düşük bir performans sergilerken iyi bir performansa sahip olmasından dolayı bu çeşitliliği genişletmek gerekiyor. Faizler düşük seyrederken altına yatırım yapmak aynı zamanda kaçırılacak diğer yatırımlardan elde edilecek faiz ya da kar payı ödemesi kayıpların azalacağı anlamını taşır.

Altın aynı zamanda maddi bir varlık olduğundan tam olarak elinizde neyin olup olmadığını da görmüş olursunuz.

Altın hep kazandırır mı?

Uzun vadede hisse senetleri gibi diğer yatırım araçları altına kıyasla çok daha fazla getiri elde etmenizi mümkün kılabilir. Altını elinizden çıkardığınız zaman gelir elde edebilirsiniz.Tersine; diğer yatırım faiz ve temettü ödemeleri şeklinde pasif gelir ortaya çıkarır.

Likidite bir problem de ortaya çıkarabilir altın. Keza likit bir varlığı nakite döndürme kolaylığına atıfta bulunur.

Fiziki olarak altın aldığınızda nasıl muhafaza edeceğinizi düşünmeniz lazım.Bunu dolaylı kanallardan aldıysanız finans sisteminin alabora olması durumunda bu varlığın likiditesi de sizin için sorun teşkil edecektir.

Yine fiziksel bir meta olduğundan altın; alım ve satım masrafları elektronik işleme maruz kalan varlıklara nazaran daha yüksek olma eğilimi gösteriyor.

Ne kadarlık alım olmalı?

Altından uzun vadede büyük beklentiye girilmemeli. Uzun vade getirisi diğer yatırım araçlarına göre düşük kalabilir. Emeklilik gibi uzun vadede yatır için uzmanlar altına yatırımı pek önerilmiyor. Paranızı altın yerine vadeli getirisi yüksek yatırım araçlarına yönlendirmelisiniz.

Buna karşın; altın değerini enflasyon karşısında korurken yatırım türlerinin daha düşük performans sergilediği dönemlerde kazançlı bir imkan da tanıyor. Portföyünüzün küçük de olsa belli bölümünde altına yer verebilirsiniz.

Portföy çeşitlendirebilirsiniz

Altın alımında ve muhafazasında portföydeki yeri de önemli. Bu konuda yüzde 1-5 oranından yüzde 25-307lara kadar öneride bulunanlar var. Altına yatırım yapmadan evvel araştırma yapmak gerek.

Bu metaya yatırım yapmayı düşünürseniz avantaj ve dezavantajlarını tüm handikaplarını da irdelemeniz gerekiyor.

Fiziki altın satın almak tercih edilebilir.Borsa yatırım fonu altın fiyatını takip etmekte. Altın almadan altına yatırım yapmak mümkün.

Altın sektöründe faal şirketlerden hisse alarak da altın yatırımlarınızı çeşitlendirmek sizin elinizde...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.