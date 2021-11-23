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TIMETURK / EKONOMİ / Altın'ın yükselişi durdurulamıyor! Gram altın 700 TL’yi aştı

Altın'ın yükselişi durdurulamıyor! Gram altın 700 TL’yi aştı

Gram altın, salı günü global altın fiyatlarındaki gerilemeye karşın Dolar/TL ’nin 12 düzeyini aşmasıyla 710 TL’nin üzerini görerek rekor tazeledi.

1 Saat Önce
2021-11-23 13:05:44
Altın'ın yükselişi durdurulamıyor! Gram altın 700 TL’yi aştı

Gram altın 2021'e 450 TL civarında başladıktan sonra dolar kurundaki gerileme ve global altın fiyatlarının 1.600 dolar düzeyine inmesiyle Şubat ayında 398 TL'ye kadar gerilemişti. Sonrasında dolar kuru ve global altın fiyatlarındaki yükselişle kademeli bir halde kıymet kazanan gram altın, Haziran'da 527 TL'ye çıktıktan sonra yaz aylarını sakin bir seyirle geçirmişti.

Ekim'den itibaren dolar kurundaki yükseliş ve global altın fiyatlarındaki toparlanmayla tırmanışa geçen inançlı liman gram altın, Ekim'de geçen yılki rekorunu da egale etmişti.

Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar ortasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı. Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra süratli bir gerilemeyle 1.804 dolar civarında süreç görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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