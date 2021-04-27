Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

Vatandaşın gram ve çeyrek başta olmak üzere altına olan ilgisi malum. Yakından tanıdığımız altının bilmediğimiz o kadar çok işlevi var ki......

Türkiye'de yatırım portföyünde altının önemli bir ağırlığı var. Güvenli liman anlayışıyla vatandaşlar gram altın başta olmak üzere çeyrek ve cumhuriyet altınına olan ilgisini de sürdürüyor.

Türkiye altın üretim ve ihracında da uluslararası alanda etkin bir rol oynamakta.

Bu yönüyle bildiğimiz altının bilmediğimiz başka yüzü de var.....

Türkiye geçin yılın 3.çeyreğinde en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sıradaki yerini korudu, en fazla altın satan ikinci ülke oldu. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, 2019 yılı sonunda 14. sırada bulunan Türkiye, 2020'nin ikinci çeyrek döneminde 12.sıraya yükselmişti.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporu, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte on yıldır ilk kez altın sattığını gösterdi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın rezervi şu şekilde:

Sıra Ülke (Ton)

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1 ABD 8.133,5

2 Almanya 3.362,4

3 IMF 2.814,0

4 İtalya 2.451,8

5 Fransa 2.436,1

6 Rusya 2.298,7

6 Çin 1.948,3

8 İsviçre 1.040,0

9 Japonya 765,2

10 Hindistan 668,2

Kanımızda altın var

Altın yenilebilir bir elementtir. Özel işlemden geçirilen altın, yemeklerde ve pastalarda toz veya inceltilmiş parçalar halinde kullanılabilir.Vücudumuzda yaklaşık olarak 0.2 miligram altın bulunmaktadır. Bu miktarın çoğu kanımızdadır.

Depremler yeraltı sularını altına çevirebilir. Altın yataklarının yer kabuğundaki çatlaklardan akan sıcak su akıntılarının getirdiği mineral birikiminden oluştuğu biliniyor.

Güneş'in 10 milyarda 6'sı altın

Dünyanın en ağır külçe altını 250 kilogramdır. Şimdiye kadar çıkarılan altın miktarı 3 olimpik havuzu dolduracak miktardadır.Güneş'in 10 milyarda 6'sı altındır. Bu miktar 1.200.000.000.000.000.000.000 kilograma denktir.

Altın yüzükler, deri ve ter ile teması ve çıkarıp takma ötürü 6 miligramdan fazla altın kaybetmektedir.

Okyanus altında 20 milyon ton

Okyanuslarda ortalama olarak 20 milyon ton altın olduğu tahmin edilmektedir. Günümüze kadar kullanılan altının çok büyük bir bölümü Güney Afrika'da yer alan Witwxm atersrand bölgesinden çıkarılmıştır.Dünyada bulunan altın, Dünya çekirdeği oluşumundan 200 milyon yıl sonra uzaydan yağan asteroitlerden geldi.Dünya'nın çekirdeğinde olan altın miktarı yer kabuğunu 50 cm kalınlığında kaplamaya yeter.Dünyanın merkezindeki altın oranı yeryüzündeki altın rezervinden daha fazladır.

1063 santigrat derecede erir

Dünyadaki tüm kıtalarda altın rezervi bulunmaktadır. 24 ayar saf altın 1063 santigrat derecede erir. Okaliptüs ağacının yaprakları eser miktarda altın içerir. Araştırmalar, okaliptüs ağacının kökleri tarafından çekilerek yapraklara kadar ulaştığını göstermektedir.Olimpiyatlarda madalyalar 412 gram ağırlığında altından meydana gelir. Bu miktarın yüzde 1.34"ü altındır. Geri kalan yüzde 93'ü gümüş yüzde 6'sı ise ise bakırdır.Dondurma tadım testleri, tatların karışmaması için altın kaşıkla yapılır.

Dünya altınının yüzde 11'i Hindistanlı kadınlarda

Bilim adamlarının görüşüne göre, dünyamızda var olan altının yüzde 80'i, hala keşfedilmemiş olarak yer altında bulunuyor.Altın, ilaç sektöründe, elektronikte ve radyasyon koruyucu kalkanları gibi daha birçok farklı alanda kullanılıyor.Dünyada bulunan altının yüzde 11'inin Hintli kadınlara ait olduğu bilinmektedir. Bu oran da Almanya, İsviçre ve Amerika'nın sahip olduğu toplam altın rezervinden daha fazla altın miktarına karşılık gelmektedir.

Astronotların kaskında koruyucu madde

Astronotların kullandığı özel kaskların üretiminde altın da kullanılmaktadır. Zira altından oluşan bu tabaka, radyasyon için bir koruyucu olmasının yanında, aynı zamanda güneşin ısı etkisini de azaltmaya yaramaktadır.Ortaçağ'ın en kötü hastalıklarından biri olarak bilinen bubonik vebasından kurtulmak isteyen insanlar, eritilmiş altın içiyor ve parçalanmış zümrüt yiyorlarmış.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.