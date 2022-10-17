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TIMETURK / EKONOMİ / Altın haftaya nasıl başladı? 17 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın haftaya nasıl başladı? 17 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarının düşmesiyle, gündemde fiyatlar konuşulmaya başlandı. Peki ama altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

4 Saat Önce
2022-10-17 08:15:48
Altın haftaya nasıl başladı? 17 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarının düşmesiyle, gündemde fiyatlar konuşulmaya başlandı. Peki ama altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

17 Ekim güncel altın fiyatları

Gram altın

  • Alış fiyatı: 984,75 TL
  • Satış fiyatı: 984,99 TL

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 905,11 TL
  • Satış fiyatı: 914,80 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.476,00 Tl
  • Satış fiyatı: 6.557,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.243,00 TL
  • Satış fiyatı: 3.289,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.624,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.646,00 TL

14 ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 548,72 TL
  • Satış fiyatı: 657,15 TL

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