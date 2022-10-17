Altın haftaya nasıl başladı? 17 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düştü mü?

Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarının düşmesiyle, gündemde fiyatlar konuşulmaya başlandı. Peki ama altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarının düşmesiyle, gündemde fiyatlar konuşulmaya başlandı. Peki ama altın ne kadar oldu? İşte detaylar... 17 Ekim güncel altın fiyatları Gram altın Alış fiyatı: 984,75 TL

Satış fiyatı: 984,99 TL 22 ayar bilezik Alış fiyatı: 905,11 TL

Satış fiyatı: 914,80 TL Cumhuriyet altını Alış fiyatı: 6.476,00 Tl

Satış fiyatı: 6.557,00 TL Yarım altın Alış fiyatı: 3.243,00 TL

Satış fiyatı: 3.289,00 TL Çeyrek altın Alış fiyatı: 1.624,00 TL

Satış fiyatı: 1.646,00 TL 14 ayar altın gramı Alış fiyatı: 548,72 TL

Satış fiyatı: 657,15 TL .