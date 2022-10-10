Altın haftaya düşüşle başladı! Gram, çeyrek altın fiyatları

Yeni haftanın başlangıcında altın fiyatları merak ediliyor. Altında düşüş yaşandı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Geçtiğimiz 4 Ekim günü gram altın 1039 TL ile rekor bir seviyeyi görmüştü. Haftaya 1005 seviyesi ile başlayan gram altın 34 TL kadar bir kayıp yaşamış oldu. Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcılar ve vatandaşlar gram altın ne kadar oldu araştırıyorlar. Çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları…

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeni haftaya başlarken altın fiyatları da araştırılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 1.654,44, satış ise 1.674,00'dir.

Gram altın kaç TL?

Gram altın fiyatı da merak ediliyor. Gram altın alış fiyatı 1.010,11 TL, satış fiyatı ise 1.010,33 TL'dir.

(Fiyatlar haber yazım anına göre baz alınmıştır) .