Altın günü nasıl kapattı? Yükseliş sürdü mü?

Altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 759 bin 800 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 759 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 757 bin 900 lira, en yüksek ise 788 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 759 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 525 milyon 872 bin 154,24 lira, işlem miktarı ise 703,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 563 milyon 849 bin 460,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Saat 16.40'a göre bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.