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TIMETURK / EKONOMİ / Altın gün nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?

Altın gün nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, Cumhuriyet altını da 5.346 liradan satılıyor.

13 Dakika Önce
2022-01-06 11:07:10
Altın gün nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 796,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 795,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, Cumhuriyet altını da 5.346 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.830 doları test etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile düşüşe geçerek, günü yüzde 0,3 azalışla 1.810 dolardan tamamlarken, bugün de 1.800 doların altını gördü.

Analistler, Fed'in beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından doların güçlendiğini, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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