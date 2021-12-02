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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?

'Güvenli liman' olarak tarif edilen altında dalgalı seyir sürüyor.

22 Dakika Önce
2021-12-02 09:29:42
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatları güne dalgalı bir seyirle başladı. Gram altın güne 769 liradan yatay bir seyirle başlarken, dün kapanışta 761 liradan işlem görüyordu.

Çeyrek altın güne 1262 liradan yükselişle açılış yaparken, dün günü 1244 lira seviyesinden kapatmıştı. Türk Telekom Reklamı

Öte yandan küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Koronavirüs pandemisinde kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.

ABD Merkez Bankası Fed'in de tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında Ons Altın tarafında gerileme yaşanıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti. Güne 1778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1776 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü. Saat 09:32 itibarıyla ons altın 1778 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Serbest piyasada saat 09.32 itibariyle altın alış ve satışları şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-02 09.30.59

Ekran Resmi 2021-12-02 09.31.13

Ekran Resmi 2021-12-02 09.31.22

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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