Ons altın, gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyretmeye devam ediyor.Gram altının fiyatı ise, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satıldı.

Altın fiyatlarında yatay ve zayıf görünüm sürüyor.

Altının gram fiyatı ise, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.742 dolardan alıcı buldu.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde, “Küresel piyasalarda Dolardaki güçlenme çabası ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altını baskılamaya devam ediyor. Ons altında yatay ve zayıf görünüm sürüyor. Bir diğer konu ise alt yapı paketiyle ilgili. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, alt yapı paketinin bu hafta Temsilciler Meclisinden geçeceğine inandığını belirtti. Paketin yeniden gündeme gelmesi sınırlı da olsa altını desteklediği görülüyor. Pandemi döneminde hükümetin teşvik paketleriyle destek bulan altın bu paketten de destek almaya çalışıyor. Fed üyelerinin bu hafta takvimi yoğun. Dün hem Fed Başkanı hem birçok Fed üyesinin konuşmaları izlendi. Bugünde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Ons altın için 1759$ - 1769$ - 1781$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1741$ - 1730$ - 1719$ destek konumunda” denildi.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan bültende de, “Altın fiyatlamalarında Eylül ayının en önemli gelişmelerinden biri geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısı idi. Toplantıya genel bir bakış açısı ile baktığımızda FED'in kararında teşviklerin geri çekilme sinyali verdiği ve şahinvari bir tutum izlediği görüldü. Karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği, ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı belirtildi. Bu gelişmeler altın fiyatlarını baskılamış ve fiyatlar 1737 seviyelerini görerek son altı haftanın en düşük seviyelerinde gerçekleşmişti. Yeni haftaya 1750 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında takip edilen bir başka konu ise Evergrande krizi. Geçtiğimiz haftanın Perşembe günü vadesi gelen 89,5 milyon dolarlık faiz ödemesi ile ilgili hiçbir açıklama gelmemesi krizin büyüyebileceği endişelerini artırıyor. Çin hükümeti ise yerel yönetimlerin şirketin batmasına karşın hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı. Çin kanadında ki bu krizin küresel bazda finansal sistemine yayılabileceği endişeleri altında ‘güvenli liman' özelliğini ön plana çıkarabilir. Yeni günde 17.00'da ABD kanadından gelecek olan CB Tüketici Güveni ve aynı saatte konuşma yapması beklenen FED Başkanı Powell takip edilecek. XAUUSD grafiğinde 1760,28 – 1775,57 – 1785,44 seviyeleri direnç noktaları olarak 1740,21 – 1732,88 – 1725,88 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir” diye belirtildi.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise, “Ons altın, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyretmeye devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişin sürmesi, ons altında baskı yaratmaya devam ediyor. Teknik seviye anlamında 1.780 altında kalındıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz. 1.780 seviyesi üzerinde kapanışlarda 1.800 direnci kısa vadede hedeflenebilir. 1.740-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir” şeklinde dikkat çekildi.

Kaynak: Finansgündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.