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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10:58 itibariyle 796 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.305 lira, Cumhuriyet altını da 5.333 liradan satılıyor.

2 Saat Önce
2022-02-11 10:58:34
Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 düşüşle 793,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.58 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 795,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.305 lira, Cumhuriyet altını da 5.333 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,3 azalışla 1.827 dolarla tamamladı. Ons altın yeni günde de düşüşünü sürdürerek şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.824,4 dolardan alıcı buluyor.

Dün, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl boyunca da bankanın 7 faiz artışı yapacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,0550 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 2,03 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade ederek, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. .

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