Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.137 liradan satılıyor.
2022-04-08 11:08:06
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 916 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 915,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.137 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.931,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, açıklanan yeni yaptırımların, tedarik merkezlerine yönelik sıkıntıların devam ettiği süreçte enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıları beslediğini söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Dolar/TL 14,75 seviyelerinde işlem görüyor
Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7389'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,17 düşüşle 19,2440'tan satılıyor.
Dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 99,9'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0870'ten alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Tahvil piyasalarında söz konusu yönlendirmelerle satış baskısının güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,67 ile son üç yılın en yükseğinde seyrettiğini ifade etti.
Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.
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