DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Azerbaycan ve Ermenistan nihai barış için önemli adımlar attı
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?
Davranış bozukluğu fiyatlarda değil fırsatçılarda sayın Nebati
TMSF'den taşınmaz satış ihalesi
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
En Güzel Türk ve Yunan Adaları
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
2022-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak
TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti
Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Çin'den ABD'ye 'kırmızı' çizgi uyarısı

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?

Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.137 liradan satılıyor.

34 Dakika Önce
2022-04-08 11:08:06
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 916 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 915,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.137 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.931,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, açıklanan yeni yaptırımların, tedarik merkezlerine yönelik sıkıntıların devam ettiği süreçte enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıları beslediğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL 14,75 seviyelerinde işlem görüyor 

Dolar/TL ise, güne yükselişle başlamasının ardından 14,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7389'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,17 düşüşle 19,2440'tan satılıyor.

Dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 99,9'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0870'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında söz konusu yönlendirmelerle satış baskısının güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,67 ile son üç yılın en yükseğinde seyrettiğini ifade etti.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş