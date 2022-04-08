Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?

Dolar/TL ise, güne yükselişle başlamasının ardından 14,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7389'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,17 düşüşle 19,2440'tan satılıyor.

Dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 99,9'da bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0870'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen şahin politikalarının doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında söz konusu yönlendirmelerle satış baskısının güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,67 ile son üç yılın en yükseğinde seyrettiğini ifade etti.

Analistler, Fed'in bilanço küçültmesine yönelik detaylara ilişkin sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, bugünün veri takviminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirtti.