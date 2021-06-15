Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın geçtiğimiz haftaki değer kaybının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Öğle saatleri itibariyle gram altın fiyatları 513 TL seviyesine kadar yükseldi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika rakamlar...

'Güvenli liman' olarak bilinen altın geçtiğimiz haftaki değer kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Öğle saatleri itibariyle gram altın fiyatları 513 TL seviyesine kadar yükseldi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika rakamlar...

ALTIN FİYATLARI geçtiğimiz hafta başlayan ve yeni haftanın ilk gününde de devam eden aşağı yönlü seyrin tersine bugün dolar TL kurundaki değer artışının da etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte saat 16.17'de kaydedilen güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 15 Haziran Salı günü saat 16.1'7de kaydedilen verilere göre 513.47 lira alış ve 513.56 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise 15 Haziran Salı günü saat 16.17'de kaydedilen verilrere göre 821.56 lira alış ve 839.67 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.